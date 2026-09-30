La fotografia pubblicata da Tallulah richiama alla memoria un'immagine condivisa dalla stessa figlia qualche tempo fa. In quell'occasione erano stati i ruoli a invertirsi: era stato Bruce a darle un bacio sulla testa. Un piccolo dettaglio che rende ancora più significativo il nuovo scatto e racconta, senza bisogno di molte parole, il legame tra padre e figlia. Tallulah, negli ultimi anni, ha parlato più volte del rapporto con Bruce e delle difficoltà legate alla sua malattia, raccontando anche quanto sia importante per lei vivere il tempo trascorso insieme con consapevolezza e presenza.