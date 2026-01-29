Bruce Willis non è consapevole della sua malattia. A rivelarlo è la moglie Emma Heming, che per la prima volta entra nel dettaglio di cosa significhi convivere con la demenza frontotemporale quando chi ne soffre non riesce nemmeno a riconoscerla. Durante un episodio di un podcast, Emma ha spiegato che l'attore settantenne non ha mai compreso davvero cosa stia accadendo. Una condizione che lei stessa definisce insieme dolorosa e, paradossalmente, rassicurante. "Sono felice che non lo sappia - racconta - Non ha mai avuto la piena consapevolezza di ciò che gli sta succedendo".