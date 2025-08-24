Parcheggia il quad in spiaggia tra i bagnanti: multa da duemila euro per un 56enne

Ha raggiunto la spiaggia con un quad e, come se nulla fosse, ha sostato il mezzo tra i bagnanti perché, probabilmente, non ha resistito alla tentazione di fare un tuffo in mare. Il gesto di un catanese di 56 anni non è sfuggito agli agenti delle moto d'acqua della Polizia di Stato, impegnati nei servizi di pattugliamento e vigilanza dell'intero litorale catanese.