Parcheggia il quad in spiaggia tra i bagnanti: multa da duemila euro per un 56enne

Il mezzo, immatricolato come macchina agricola e privo di assicurazione, è stato sequestrato
© Istockphoto
Ha raggiunto la spiaggia con un quad e, come se nulla fosse, ha sostato il mezzo tra i bagnanti perché, probabilmente, non ha resistito alla tentazione di fare un tuffo in mare. Il gesto di un catanese di 56 anni non è sfuggito agli agenti delle moto d'acqua della Polizia di Stato, impegnati nei servizi di pattugliamento e vigilanza dell'intero litorale catanese.
Proprio loro, mentre si avvicinavano al mezzo per effettuare i controlli e risalire al proprietario, hanno notato l'uomo che stava uscendo dall'acqua per rimettersi alla guida del suo quad. I poliziotti, però, l'hanno fermato e identificato, verificando tutta la documentazione relativa al mezzo utilizzato per raggiungere la spiaggia. Dagli accertamenti effettuati sul posto è emerso che il quad fosse stato immatricolato come macchina agricola. Non solo, l'uomo era sprovvisto anche della prescritta assicurazione obbligatoria.
Oltre alle violazioni riscontrate, i poliziotti dell'Upgsp hanno contestato l'utilizzo del veicolo su un tratto di spiaggia pubblica senza autorizzazione, accedendo di fatto illegalmente al suolo demaniale. Il quad è stato sottoposto a sequestro amministrativo mentre al 56enne è stata ritirata la carta di circolazione ed è stato multato per duemila euro.
Commenti (0)