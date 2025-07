Croazia, incidente con il quad: morto 19enne bergamasco

In Croazia, un ragazzo di 19 anni di Nembro (Bergamo), Pietro Adobati, è morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì sull'isola di Pag. Il giovane ha perso la vita in seguito a un violento schianto mentre era a bordo di un quad nella località di Jakišnica. Secondo quanto ricostruito dalla polizia croata, dopo aver sbandato per motivi ancora da accertare, il quad ha invaso la corsia opposta ed è stato centrato sul lato posteriore da un'automobile con targa tedesca, condotta da una donna di 44 anni. Il 19enne, che si trovava a Pag per trascorrere un periodo di vacanze con gli amici post diploma, è morto sul colpo. Le autorità croate hanno aperto un'indagine per chiarire con precisione la dinamica dell'incidente e valutare eventuali responsabilità.