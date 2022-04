Si ribalta un quad, bimbo di sei anni muore vicino a Roma

Un bimbo di sei anni è morto dopo che il quad sul quale viaggiava si è ribaltato.

Il fatto è avvenuto a Olevano Romano , in provincia della Capitale. Secondo gli inquirenti il mezzo, guidato da una donna , stava percorrendo una strada di campagna. La conducente ha improvvisamente perso il controllo del quad e per il piccolo non c'è stato nulla da fare.