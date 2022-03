Padova, auto travolge un passeggino sulle strisce pedonali: morto un bimbo

Tragico incidente a Padova, dove un bimbo di pochi mesi è morto dopo che un'auto ha travolto la carrozzina su cui si trovava, trascinandola per diversi metri.

L'automobilista non si era accorto che una donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ed è piombato contro il passeggino. Il bimbo è stato portato d'urgenza in ospedale, ma per lui ormai era troppo tardi. La mamma, sotto shock, non ha riportato ferite gravi.