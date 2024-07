Malta, 31enne siciliana cade in mare col quad e muore

La polizia maltese ha riferito che il guidatore del quad (a quanto pare l'amico 47enne) ha perso il controllo del mezzo, sembra per un problema allo sterzo che gli avrebbe impedito di cambiare direzione. L'uomo è riuscito a mettersi in salvo riportando solo lievi ferite. Dalle prime informazioni la guida del gruppo di escursionisti, temendo di arrivare tardi e perdere il tramonto,avrebbe indotto tutti ad accelerare. La polvere sollevata e la scarsa aderenza, trovandosi sullo sterrato, avrebbero impedito al conducente del quad di fermarsi in tempo prima della fine della scogliera, che si affaccia sul mare. Il corpo della Bertolino è stato recuperato, la giovane sarebbe deceduta per le ferite riportate. L'uomo, invece, è stato curato per lievi ferite all'ospedale di Gozo. Il magistrato Brigitte Sultana sta conducendo un'inchiesta.