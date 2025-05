Papa Leone XIV, Roma blindata per la messa di inizio Pontificato | Migliaia fedeli in San Pietro per la cerimonia di insediamento

La messa di inizio Pontificato di Papa Leone XIV ha richiamato a San Pietro oltre 250mila fedeli e 156 delegazioni nazionali di ogni parte del mondo. La cerimonia di insediamento di Prevost avviene in una Roma in massima allerta, con un piano sicurezza studiato nei minimi dettagli e che accoglie anche i rappresentanti delle confraternite giunti per celebrare il loro Giubileo. Tra le personalità attese il vicepresidente americano JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e, per la Russia, la ministra della Cultura Olga Ljubimova, già a Roma per i funerali di Papa Francesco. Per l'Italia all'insediamento ci saranno, in prima fila, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.