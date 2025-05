Papa Leone XIV, dalla "no fly zone" al piano straordinario per il Gra: il piano sicurezza per l'insediamento di domenica

Per sabato e domenica sono previsti, oltre alle normali attività, ulteriori 7 presìdi operativi lungo le autostrade del Grande Raccordo Anulare e Roma-Fiumicino, in corrispondenza delle interconnessioni autostradali e le diramazioni verso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, per garantire la sorveglianza e la gestione di eventuali criticità.



La Sala Operativa Territoriale del Lazio e la Sala Situazioni Nazionale, in stretto collegamento con Polizia Stradale, svolgerà il monitoraggio continuo della viabilità.