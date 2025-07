Papa Leone XIV arriva a piedi a Castel Gandolfo per un periodo di riposo

A Castel Gandolfo, dove resterà fino al 20 luglio, Papa Leone lavorerà comunque ad alcuni dossier pontifici. Domenica prossima il Pontefice americano celebrerà la messa nella chiesa di San Tommaso e poi pronuncerà l'Angelus in piazza della Libertà. Leone XIV diventa così il 16esimo Papa a soggiornare nella località scelta come residenza estiva dai Pontefici a partire dalla metà del Seicento. Il suo predecessore, Papa Francesco, aveva scelto di non frequentarla.