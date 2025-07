"Riapre" Castel Gandolfo, domenica arriva Papa Leone XIV per un periodo di riposo

Domenica pomeriggio riaprirà istituzionalmente la tenuta di Castel Gandolfo, a circa 25 chilometri da Roma, con l'arrivo di Papa Leone XIV che vi trascorrerà un periodo di circa due settimane di riposo, prima di far ritorno in Vaticano. Una struttura, quella nella zona dei Castelli Romani, storicamente luogo di riposo per i Papi che di fatto era inutilizzata a questo scopo da anni. Papa Francesco vi si recò il 15 agosto 2013 per l'Angelus domenicale ma non l'utilizzò mai come tenuta estiva. Castel Gandolfo, invece, fu particolarmente amato da Paolo VI e Benedetto XVI.