Giulia Gabrieli, bergamasca morta nel 2011 a 14 anni, è venerabile, il primo passo verso la beatificazione. Papa Leone ha autorizzato il Dicastero per le Cause dei santi a emettere il decreto che ne riconosce le "virtù eroiche". La ragazza, morta a causa di un sarcoma, ha testimoniato fino alla fine la sua fede.
La storia di Giulia Gabrieli
Giulia Gabrieli era aperta, socievole, vivace determinata e attenta agli altri. Era rimasta colpita dall'esempio della beata Chiara Luce Badano. Bergamasca, nata il 3 marzo 1997, frequenta l'oratorio ed è ministrante quando scopre di avere un rabdomiosarcoma alveolare all'età di 10 anni e affronta la malattia con coraggio. Nella fase più avanzata della malattia - riferisce Vatican News - riesce a superare l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, grazie all'iniziativa "La scuola in pigiama" per i bambini ospedalizzati. Muore a Bergamo il 19 agosto 2011, circondata da fama di santità. La Chiesa la riconosce venerabile per l'eroicità delle sue virtù con cui ha vissuto i due anni della malattia.
La testimonianza di Giulia Gabrieli
"La prima cosa da guarire è dentro, è il cuore". Così scriveva Giulia Gabrieli, che, spentasi all’età di 14 anni a causa di un tumore, ha saputo trasformare gli anni della malattia in un inno alla vita e alla fede, in un crescendo spirituale che l’ha portata a dialogare con la sua morte, come sottolinea Vatican News. "Io ora so che la mia storia può finire solo in due modi: o, grazie a un miracolo, con la completa guarigione, che io chiedo al Signore perché ho tanti progetti da realizzare. E li vorrei realizzare proprio io. Oppure incontro al Signore, che è una bellissima cosa - arriva a concludere -. Sono entrambi due bei finali. L’importante è che, come dice la beata Chiara Luce, sia fatta la volontà di Dio".
A Chiara Luce Badano si lega non appena ne conosce la testimonianza, nell’estate 2010, mentre è in pellegrinaggio con la famiglia a Loreto, per un incontro casuale avvenuto nel santuario mariano della cittadina delle Marche. A Padova, mentre si sottopone a un ciclo di radioterapia, un giorno, mentre prega davanti alla tomba di Sant’Antonio, il gesto affettuoso di una sconosciuta, letto in ottica di fede, le infonde grande forza per reagire alle avversità. Sforzandosi, fino all’ultimo, di vivere pienamente il poco tempo che le restava, - ricorda ancora Vatican News - ha illuminato il suo cammino e quello di chi le stava vicino e ha lasciato un esempio per i coetanei e una lezione per gli adulti.
Ok del Papa a una nuova santa e 56 nuovi beati
Una nuova santa e 56 nuovi beati nella Chiesa. Papa Leone XIV, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, ha ricevuto il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, il Sommo Pontefice ha autorizzato il medesimo Dicastero a promulgare i Decreti riguardanti: il miracolo attribuito all'intercessione della beata Zdenka Schelingová. Ok anche al decreto circa le virtù eroiche della serva di Dio Giulia Gabrieli, morta a 14 anni, e a quello relativo alle virtù eroiche del Servo di Dio Abundio García Román. Riconosciuti anche i miracoli attribuiti all'intercessione della venerabile Serva di Dio Rosa Staltari e il martirio del Servo di Dio José Gómez Llor, Sacerdote diocesano e 54 Compagni, Sacerdoti diocesani, alunni dei seminari, religiosi e fedeli laici, uccisi in odio alla fede, nell'ambito della medesima persecuzione, tra il 1936 e il 1939, in diverse località della Spagna. Ok anche al riconoscimento delle virtù eroiche del Servo di Dio Angelo Lolli.