"La prima cosa da guarire è dentro, è il cuore". Così scriveva Giulia Gabrieli, che, spentasi all’età di 14 anni a causa di un tumore, ha saputo trasformare gli anni della malattia in un inno alla vita e alla fede, in un crescendo spirituale che l’ha portata a dialogare con la sua morte, come sottolinea Vatican News. "Io ora so che la mia storia può finire solo in due modi: o, grazie a un miracolo, con la completa guarigione, che io chiedo al Signore perché ho tanti progetti da realizzare. E li vorrei realizzare proprio io. Oppure incontro al Signore, che è una bellissima cosa - arriva a concludere -. Sono entrambi due bei finali. L’importante è che, come dice la beata Chiara Luce, sia fatta la volontà di Dio".