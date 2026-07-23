San Carlo Acutis, il ricordo della mamma: "Che possa essere un esempio per tante persone"

La madre ripercorre la vita del ragazzo, sottolineando come la sua fede fosse evidente fin da piccolissimo: "Era un bambino generosissimo, non faceva capricci, e aveva una devozione per il Signore che non era normale". Crescendo, quella spiritualità si è trasformata in un tratto distintivo della sua quotidianità: "A sette anni fece la comunione e iniziò ad andare a messa tutti i giorni. A nove anni ha cominciato ad aiutare i clochard per strada".