San Carlo Acutis, il ricordo della mamma: "Che possa essere un esempio per tante persone"

"Il Signore, attraverso lui, sta facendo tanti miracoli. Mi auguro che il suo cammino spirituale possa diventare un esempio per tante persone". Con queste parole, a "Morning News", Antonia Salzano ricorda il figlio Carlo Acutis, morto nell’ottobre 2006 a soli 15 anni per una leucemia fulminante e proclamato santo da Papa Leone XIV il 7 settembre 2025.
La madre ripercorre la vita del ragazzo, sottolineando come la sua fede fosse evidente fin da piccolissimo: "Era un bambino generosissimo, non faceva capricci, e aveva una devozione per il Signore che non era normale". Crescendo, quella spiritualità si è trasformata in un tratto distintivo della sua quotidianità: "A sette anni fece la comunione e iniziò ad andare a messa tutti i giorni. A nove anni ha cominciato ad aiutare i clochard per strada".
Nonostante la sua profonda religiosità, Carlo viveva una vita da adolescente serena e piena: "Tutto ciò non gli impediva di stare con i suoi coetanei, di essere un ragazzo gioioso e circondato da amici", racconta la madre, ricordando un giovane capace di unire normalità e fede con naturalezza.
Antonia Salzano confida anche il rapporto che continua ad avere con lui: "Parlo con Carlo e gli chiedo consigli, Sento la sua ispirazione dentro al cuore. Gli domando 'cosa faresti tu in questa situazione?' e, nella preghiera, lui mi guida".