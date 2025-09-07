Carlo Acutis, il giovane influencer di Dio con felpa e pc

La felpa e le scarpe da ginnastica: così è sepolto ad Assisi, la città che più amava, Carlo Acutis. Morto nel 2006 a soli 15 anni è il primo santo "millennial". E' conosciuto come l'influencer di Dio perché parlava di fede attraverso internet; e infatti è il santo, ritratto così anche nelle statue, sempre con il pc in mano. A scuola non era il primo della classe, anzi si racconta di una nota affibbiatagli dalla maestra per essersi nascosto in un armadio.