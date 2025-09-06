Logo Tgcom24
scatta il piano di sicurezza

Canonizzazione Acutis e Frassati, attesi a Roma centinaia di migliaia di fedeli

06 Set 2025 - 13:40
© IPA

© IPA

Domenica a Roma sono attese centinaia di migliaia di persone per la canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Il piano di sicurezza messo a punto dalla Questura scatterà dalla notte. I fedeli accederanno all'area dopo i controlli effettuati anche con metal detector di ultima generazione. Alle 6 inizieranno le procedure di afflusso. Predisposte trenta postazioni rapiscan e metal detector attive nei pressi del Colonnato del Bernini. In previsione dell'arrivo di numerosi pullman da tutta Italia, sono state individuate apposite aree di parcheggio per agevolare le operazioni di accoglienza. Parte dei pellegrini raggiungeranno il Vaticano a bordo di un treno charter che farà ingresso all'interno di Città del Vaticano.

roma
carlo acutis
pier giorgio frassati

