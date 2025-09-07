Pier Giorgio Frassati, il borghese alpinista amico dei più poveri

Nato a Torino all'inizio del Novecento Pier Giorgio Frassati era figlio di quell'alta borghesia non sempre vicina alla Chiesa. Bello, sportivo, innamorato delle coetanee, come tanti giovani della sue età, Frassati ben presto abbracciò la vita cristiana mettendosi al servizio dei più poveri. Lo ha ricordato anche papa Leone XIV nell'omelia: "A forza di vederlo girare per le strade di Torino con carretti pieni di aiuti per i poveri, gli amici lo avevano ribattezzato 'Frassati Impresa Trasporti'!". Poi l'impegno sociale e politico, a partire dall'Azione Cattolica. Era un convinto antifascista. "Non era uno alla 'state buoni se potete', con i fascisti faceva proprio a botte", ha confidato il Prefetto delle Cause dei Santi, il cardinale Marcello Semeraro.