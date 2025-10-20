Carlo Acutis, la mamma racconta i miracoli: "Almeno una testimonianza al giorno"

"Il primo miracolo Carlo l'ha fatto il giorno del suo funerale quando una signora malata di tumore ha cominciato a pregare perché doveva iniziare la chemioterapia. Poco dopo ha scoperto che il tumore era sparito", dice la donna. In quel caso l'intercessione al giovane milanese, divenuto il primo santo "millenial" della storia, fu considerato un miracolo riferito e non accertato ma ha contribuito a diffondere la fama tra i fedeli in ogni angolo del mondo. Nel 2013 parte la causa di beatificazione di Carlo Acutis dopo l'improvvisa guarigione di Matheus, bimbo brasiliano di 6 anni affetto da una grave patologia al pancreas. "Non poteva mangiare solidi e un'operazione sarebbe stata molto rischiosa", afferma Antonia che poi ricorda cosa accadde quando il bimbo toccò un pezzo del pigiama di Carlo: "Tornando a casa il bimbo disse alla madre che voleva mangiare e che non sentiva più dolori né vomito".