Lecco, in salvo la reliquia di Carlo Acutis dopo il rogo al monastero di Bernaga

È stata ritrovata intatta tra le macerie del monastero seicentesco delle suore romite di Bernaga, a La Valletta Brianza (Lecco), la reliquia di Carlo Acutis, recentemente canonizzato da papa Leone XIV. L'edificio religioso è stato gravemente danneggiato da un incendio divampato nella notte tra sabato e domenica. Il parroco don Raffaele Lazzara ha spiegato che la reliquia, che contiene un capello e un ex cordis del giovane santo, non si trovava più dopo le prime ore successive al rogo. "Dopo una lunga giornata di ricerche, grazie all'impegno della Protezione civile e dei Vigili del fuoco, è stata finalmente ritrovata e messa in salvo", ha dichiarato il sacerdote.