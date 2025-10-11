La Valletta Brianza (Lecco), incendio distrugge il Monastero della Bernaga: salve le 21 monache di clausura

Un maxi incendio ha distrutto il Monastero della Bernaga a Perego, frazione della Valletta Brianza (Lecco). Il rogo, come riportano le testate locali, è divampato intorno alle ore 20 di sabato 11 ottobre ed è probabilmente partito dalla celletta di una delle monache di clausura che risiedono nell'edificio. Le religiose, ventuno in totale, sono state tratte in salvo e trasferite in Municipio. Una di loro, 87 anni, è rimasta lievemente intossicata.