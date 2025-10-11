Brindisi, incendio in un appartamento: morti 98enne e la badante 44enne

Un uomo di 98 anni e la sua badante romena di 44 sono stati trovati morti nell'incendio divampato all'interno di un appartamento a San Pietro Vernotico (Brindisi). I vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'abitazione, rinvenendo i corpi dei due, dopo la chiamati d'allarme effettuata da un parente che non riusciva a contattare l'anziano. I cadaveri erano in due stanze differenti e il decesso potrebbe essere dovuto all'inalazione di fumo.