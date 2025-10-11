Logo Tgcom24
Cronaca
A San Pietro Vernotico

Brindisi, incendio in un appartamento: morti 98enne e la badante 44enne

Le fiamme si sono sviluppate nella stanza in cui si trovava l'anziano, con ogni probabilità a causa del corto circuito di una stufa elettrica

11 Ott 2025 - 21:41
© Ansa

© Ansa

Un uomo di 98 anni e la sua badante romena di 44 sono stati trovati morti nell'incendio divampato all'interno di un appartamento a San Pietro Vernotico (Brindisi). I vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'abitazione, rinvenendo i corpi dei due, dopo la chiamati d'allarme effettuata da un parente che non riusciva a contattare l'anziano. I cadaveri erano in due stanze differenti e il decesso potrebbe essere dovuto all'inalazione di fumo.

Come si è sviluppato l'incendio

 Le fiamme si sono sviluppate nella stanza in cui si trovava l'anziano, con ogni probabilità a causa del corto circuito di una stufa elettrica. Sarebbe andato a fuoco il letto e altri arredi. La badante, invece, era in un'altra stanza che non sarebbe stata raggiunta dalle fiamme.

L'anziano e la sua badante stavano dormendo

 Al momento dell'innesco, l'appartamento era chiuso a chiave ed entrambe le vittime stavano dormendo.

