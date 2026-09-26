Pamela Genini aveva un milione di euro ma a Soncin scriveva: "Non ho soldi"

Un mese prima dell'omicidio, il tono dei messaggi era già quello dell'accusa aperta. "Tu sei un violentatore, mi hai fatto violenza psicologica per due anni, facendomi perdere il lavoro e riducendomi con i soldi contati", scriveva la vittima, attribuendo al compagno la responsabilità della propria condizione. E subito dopo, la conferma di come diceva di vivere: "Non ho nemmeno i soldi per andare in giro".