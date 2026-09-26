a "quarto grado"

Pamela Genini aveva un milione di euro ma a Soncin scriveva: "Non ho soldi"

Nelle chat, mostrate a "Quarto Grado", la trentunenne accusava il compagno: "Mi hai rovinata"

26 Set 2026 - 09:10
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© Da video

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Nonostante il tesoretto di circa un milione di euro, rinvenuto tra cassette di sicurezza e conti correnti, Pamela Genini diceva al fidanzato di non avere una lira. È quanto emerge dalle chat tra i due mostrate nella puntata di venerdì 25 settembre di "Quarto Grado", relative ai mesi precedenti il delitto: la donna è stata uccisa in casa a coltellate proprio dal compagno, Gianluca Soncin, il 9 maggio 2025.

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Un mese prima dell'omicidio, il tono dei messaggi era già quello dell'accusa aperta. "Tu sei un violentatore, mi hai fatto violenza psicologica per due anni, facendomi perdere il lavoro e riducendomi con i soldi contati", scriveva la vittima, attribuendo al compagno la responsabilità della propria condizione. E subito dopo, la conferma di come diceva di vivere: "Non ho nemmeno i soldi per andare in giro".

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Sulla stessa linea proseguiva il resto dello scambio, dove alla perdita dell'occupazione si aggiungeva il timore di restare senza un tetto. "Per colpa tua sono senza lavoro e senza casa tra un po'", insisteva la giovane, tornando ancora una volta sulle ristrettezze economiche.

Il passaggio più duro riguarda però il bilancio complessivo della relazione, racchiuso in poche righe: "Sto buttando via i miei anni migliori per una persona che non fa un ca**o per me, mi hai rovinata". Parole che restituiscono il senso di un rapporto vissuto come una perdita — di tempo, di autonomia e, nella sua percezione, anche di mezzi. 

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