Pamela Genini, la mamma contro Francesco Dolci: "La pedinava, sapeva tutto quello che stava succedendo"
Una Smirnova parla con l’inviata di "Dentro la Notizia" e lancia accuse all'ex della figlia, indagato per vilipendio di cadavere
© Da video
A un anno dalla scomparsa di Pamela Genini, Una Smirnova, la madre della ragazza punta il dito contro Francesco Dolci, l'ex della figlia, indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere. "L'unico che sapeva, perché la pedinava 24 ore su 24, era Francesco Dolci", dice all'inviata di "Dentro la Notizia", senza concedere attenuanti.
Secondo la donna, l'uomo era pienamente al corrente del momento che la ragazza attraversava. "Lui aveva piena consapevolezza di tutto ciò che stava accadendo", spiega, precisando però di non poter dire altrettanto di sé. Di quel disagio, infatti, lei non aveva mai avuto il minimo sentore.
Non a caso, il rimprovero più duro lo rivolge innanzitutto a se stessa. "Pamela si teneva tante cose dentro. Non mi raccontava bugie, ma non mi parlava", ricorda, descrivendo una figlia riservata, capace di proteggere i propri silenzi anche dalle persone più vicine. "Purtroppo, non sono riuscita a capire il male che aveva".
Da quel dolore nasce ora una richiesta precisa: rispetto per la memoria della ragazza. "Tutti i giorni viene giudicata, come se si fosse meritata questa fine", continua, denunciando il modo in cui la vicenda viene spesso raccontata. Poi torna a parlare di lei, della sua voce e della sua dolcezza: "Era dolce, dolcissima. La sua anima viene a trovarci spesso".