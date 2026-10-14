Ulteriori indicazioni potrebbero arrivare dalle analisi medico-legali e antropologiche. La Procura attende gli approfondimenti di Matteo Marchesi, primario all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, e dell'antropologo forense Marco Cummaudo, che opera nell'ambito del gruppo di lavoro legato a Cristina Cattaneo e al Labanof, il Laboratorio di antropologia e odontologia forense di Milano. Gli specialisti sono chiamati anche a esaminare le caratteristiche del taglio eseguito alla base del collo e a fornire elementi utili per comprendere con quale strumento sia stato effettuato. Un altro aspetto da chiarire riguarda la datazione dell'intervento: il taglio appariva infatti molto datato al momento della scoperta, avvenuta diversi mesi dopo la presunta profanazione. Le valutazioni tecniche potrebbero quindi contribuire a restringere il quadro temporale e a definire meglio le modalità con cui è stata asportata la testa dal corpo della giovane.