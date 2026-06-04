Pamela Genini, le immagini dell'arrivo di Gianluca Soncin in aula

Capelli pettinati all’indietro, occhiali e una giacca marrone. Così Gianluca Soncin è apparso nelle immagini trasmesse in diretta da "Morning News", mentre faceva il suo ingresso nell’aula della Corte d’Assise di Milano. È lì che ha preso ufficialmente il via il processo per il femminicidio di Pamela Genini, la 29enne uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025.
Secondo l’accusa, a colpirla sarebbe stato proprio Soncin, suo ex fidanzato. L’uomo è imputato per omicidio volontario pluriaggravato — premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo — e rischia l’ergastolo.
L’atmosfera in aula si è fatta subito tesissima. Appena Soncin è arrivato, Una Smirnova, madre della vittima, gli ha urlato "bastardo" prima di scoppiare in lacrime e lasciarsi andare tra le braccia dell’avvocato Nicodemo Gentile. La donna, sopraffatta dall’emozione, ha poi lasciato l’aula perché non si è sentita bene alla vista dell’imputato.
All’apertura del dibattimento hanno chiesto di costituirsi parti civili non solo i familiari più stretti di Pamela — madre, padre e fratelli — ma anche due associazioni, tra cui La scuola di Atene, e Francesco Dolci, il fidanzato della giovane al momento dell’omicidio. Dolci è anche l’unico indagato nel procedimento parallelo per vilipendio di cadavere e profanazione di sepolcro, relativo alla scomparsa della testa della vittima, non ancora ritrovata.
La Corte d’Assise, però, ha respinto la sua richiesta (così come quella delle associazioni), motivando la decisione con una nota molto chiara: "La esistenza di un rapporto sentimentale di pochi mesi, maggio-ottobre 2025, non connotato da una stabile e continuativa convivenza e caratterizzato dalla presenza di un rapporto sentimentale parallelo non consente di riconoscere la legittimazione alla costituzione di parte civile di Francesco Dolci, al di là di ogni questione su separati procedimenti".