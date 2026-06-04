Pamela Genini, le immagini dell'arrivo di Gianluca Soncin in aula

L’atmosfera in aula si è fatta subito tesissima. Appena Soncin è arrivato, Una Smirnova, madre della vittima, gli ha urlato "bastardo" prima di scoppiare in lacrime e lasciarsi andare tra le braccia dell’avvocato Nicodemo Gentile. La donna, sopraffatta dall’emozione, ha poi lasciato l’aula perché non si è sentita bene alla vista dell’imputato.