Pallavolista morta in piscina, l'autopsia: nessuna droga, alcol nel sangue

Simona Cinà, la pallavolista annegata in piscina il 2 agosto a Bagheria (Palermo), aveva un tasso alcolemico alto nel sangue, ma non aveva assunto nessuna droga. E' quanto risulta dall'autopsia sul corpo della ventenne, morta durante una festa di laurea. Secondo gli esami tossicologici la giovane non aveva assunto sostanze stupefacenti, ma il test sull'alcol ha dato risultati oltre il limite. Simona era stata trovata sul fondo della piscina intorno alle 4 di notte. Al suo arrivo, il personale medico del 118 trovò la giovane già morta, mentre gli amici tentavano disperatamente di rianimarla.