Palermo, si fingono carabinieri e truffano anziani: 2 arresti

I carabinieri hanno arrestato due uomini di 36 e 47 anni, già noti alle forze dell'ordine, con l'accusa di truffa aggravata ed estorsione in concorso ai danni di anziani. I due indagati, spacciandosi per carabinieri, avrebbero convinto una donna di Corleone, in provincia di Palermo, a consegnare loro tutto il denaro contante posseduto per ottenere la liberazione di un congiunto fatto credere in stato di arresto per aver causato un grave incidente stradale. La vittima, realizzato quanto accaduto, ha subito avvisato i veri militari, fornendo una puntuale e lucida descrizione dei due rei e della autovettura utilizzata.