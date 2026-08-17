Palermo, crolla balcone: donna in ospedale in gravi condizioni

Una donna di 56 anni è stata trasportata in ospedale col codice rosso dopo essere precipitata dal balcone che le è collassato sotto i piedi, a Palermo. La donna, Gizella Nazs - nata in Ungheria e residente nel capoluogo siciliano -, si trovava nell'abitazione a pochi passi dalla stazione centrale pare a stendere i panni, quando è avvenuto il crollo. Il balcone era già in precarie condizioni ed era imbracato da una rete verde. La caduta le ha provocato gravi ferite.