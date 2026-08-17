Torino, incendia la casa dopo una lite coi genitori: fermato 28enne

L'uomo, nel pomeriggio di domenica 16 agosto, a Pino Torinese (Torino), a seguito di un litigio con i propri genitori, avrebbe dato fuoco all'appartamento dandosi poi alla fuga. Le fiamme, oltre a divampare nell'abitazione dei genitori hanno interessato anche l'appartamento sottostante, dove era presente una coppia che è stata trasportata in ospedale per una intossicazione. Le ricerche dell'uomo sono state diramate dai militari di Torino.