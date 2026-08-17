A pino torinese

Torino, incendia la casa dopo una lite coi genitori: fermato 28enne

Le fiamme hanno interessato anche l'appartamento sottostante, dove era presente una coppia che è stata trasportata in ospedale per intossicazione

17 Ago 2026 - 14:27
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Prima la lite con i genitori nella loro casa di Torino, poi l'incendio appiccato all'abitazione. Infine la fuga, conclusa dopo qualche ora a Genova. Durante la notte i carabinieri del Nucleo radiomobile della città ligure hanno eseguito un fermo nei confronti di un uomo di 28 anni indiziato di delitto per il reato di strage, successivamente derubricato dalla procura genovese in incendio doloso.

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Anziani intossicati

 L'uomo, nel pomeriggio di domenica 16 agosto, a Pino Torinese (Torino), a seguito di un litigio con i propri genitori, avrebbe dato fuoco all'appartamento dandosi poi alla fuga. Le fiamme, oltre a divampare nell'abitazione dei genitori hanno interessato anche l'appartamento sottostante, dove era presente una coppia che è stata trasportata in ospedale per una intossicazione. Le ricerche dell'uomo sono state diramate dai militari di Torino.

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Il fermo dopo la fuga

 Arrivato a Genova il 28enne ha poi chiamato i militari durante la notte, così i carabinieri del nucleo radiomobile lo hanno rintracciato in piazzale Kennedy, a due passi dalla spiaggia. Concluse le formalità di rito, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Genova Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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