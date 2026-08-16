Reggio Calabria, Franco Fava morto in casa dopo una lite: fermata la moglie

I magistrati della procura di Locri stanno ancora attendono l'esito definitivo dell'autopsia per avere certezze su come sia morto il 55enne e su cosa potrebbe aver causato il suo decesso. Stando alle prime risultanze, Franco Fava si sarebbe procurato una grave lesione alla testa "cadendo sul pavimento della cucina dell'abitazione" al culmine di un acceso litigio con la moglie 47enne. Non sarebbe però al momento chiaro se la caduta sia stata accidentale o sia per esempio stata causa diretta di una spinta della donna. Al momento, sarebbe invece esclusa l'ipotesi di un colpo sferrato con corpo contundente.