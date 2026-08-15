Reggio Calabria, uomo trovato morto in casa tra pozze di sangue

È stato trovato morto in casa, in mezzo a pozze di sangue, un operaio 50enne residente a Stignano, un piccolo centro collinare della Locride in provincia di Reggio Calabria. L'uomo, sposato e padre di due gemelle ancora minorenni, è stato rinvenuto senza vita nell'appartamento dove abitava con la famiglia. Accanto al corpo, e in diversi altri punti della casa, i primi soccorritori hanno notato evidenti tracce ematiche.