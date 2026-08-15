Reggio Calabria, uomo trovato morto in casa tra pozze di sangue

È stato trovato morto in casa, in mezzo a pozze di sangue, un operaio 50enne residente a Stignano, un piccolo centro collinare della Locride in provincia di Reggio Calabria. L'uomo, sposato e padre di due gemelle ancora minorenni, è stato rinvenuto senza vita nell'appartamento dove abitava con la famiglia. Accanto al corpo, e in diversi altri punti della casa, i primi soccorritori hanno notato evidenti tracce ematiche.
L'arrivo dei soccorsi e le indagini
Quando il 118 è arrivato sul posto, ormai non c'era più nulla da fare: inutili tutti i tentativi di rianimare l'uomo. Poco dopo sono giunti i carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica, che hanno isolato l'area e avviato i primi rilievi. La prima analisi del cadavere verrà effettuata nelle prossime ore da un medico legale. Al momento nessuna pista è stata esclusa.