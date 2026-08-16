Cade da un gommone e non riemerge più: 21enne disperso a La Spezia

Nella giornata di ferragosto si teneva una festa in mare, a cui è possibile che il 21enne abbia partecipato con un gruppo di amici. L'altra ipotesi è che la comitiva avesse noleggiato il gommone per dirigersi verso le Cinque Terre. Quel che è certo è che i ragazzi fossero cinque e che l'imbarcazione, per cui non sarebbe stata necessaria la patente nautica, procedesse ad alta velocità e con frequenti cambiamenti di rotta. Sarebbe così che, dopo una virata improvvisa, due ragazzi del gruppo sono stati sbalzati in mare. Uno è stato recuperato dagli amici pochi secondi dopo, dell'altro si sono perse le tracce.