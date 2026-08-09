Lampedusa, falciato dalle eliche di un gommone: muore sub 29enne

La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico dopo l'incidente. La salma del ragazzo, dopo il riconoscimento fatto dai genitori che sono giunti sull'isola domenica mattina, è già in viaggio verso Porto Empedocle. Su disposizione del pm, nei prossimi giorni, verrà sottoposta ad autopsia. Il giovane potrebbe essere morto per dissanguamento perché, stando a quanto è emerso, aveva un braccio quasi reciso. Spetterà all'esame autoptico però stabilire le cause esatte del decesso.