San Benedetto del Tronto, trovato morto un 78enne disperso durante una nuotata

L'allarme era scattato intorno alle 13, quando alla sala operativa della Guardia Costiera era stata segnalata la scomparsa del 78enne. Da quel momento è stata attivata una vasta macchina dei soccorsi che ha coinvolto personale e mezzi specializzati. Per tutta la giornata il mare è stato molto mosso e lungo il litorale era esposta la bandiera rossa. Poco prima delle 14 i soccorritori avevano recuperato una delle pinne utilizzate dall'uomo, elemento che aveva ulteriormente concentrato le ricerche nell'area interessata. Per diverse ore è stata battuta la zona via mare, dal cielo e sott'acqua, fino al ritrovamento avvenuto in serata. Alle operazioni hanno preso parte la pattuglia terrestre "Mare Sicuro", i gommoni GC B183 e GC B080, la motovedetta CP 843 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, la motovedetta V850 della Guardia di Finanza, l'elicottero AW139 "Nemo" della Base Aeromobili della Guardia Costiera di Pescara, il Nucleo Sommozzatori della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto, che ha operato con apparecchiature Side Scan Sonar per le ricerche subacquee, e una squadra di sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Ancona.