Imperia, recuperati i corpi di due giovani morti in mare

A Imperia, alla foce del torrente Impero, sono stati recuperati i corpi dei due ragazzi trovati sui fondali in mare. A portarli in superficie sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco al termine di una complessa operazione coordinata dalla guardia costiera della città ligure. L'allarme è scattato in mattinata, quando è stata segnalata la presenza di un corpo in mare. I primi accertamenti effettuati dai militari della guardia costiera hanno però fatto emergere elementi che lasciavano temere la presenza di un secondo corpo: sulla riva sono stati infatti rinvenuti due asciugamani e altri effetti personali riconducibili a due persone. Da qui la decisione di estendere immediatamente le ricerche.
Arrivati sommozzatori da Genova per individuare i corpi
Per supportare le operazioni sono stati fatti arrivare da Genova i sommozzatori dei vigili del fuoco, trasportati dall'elicottero Drago decollato dal capoluogo ligure e giunto in pochi minuti a Imperia. Una volta in acqua, gli specialisti hanno individuato il primo corpo a una profondità di circa 3-4 metri. Poco dopo, grazie anche alla particolare limpidezza dell'acqua, è stato localizzato il secondo giovane sul fondale, a circa 7-8 metri di profondità.
Un ragazzo potrebbe essere annegato dopo un tuffo, l'altro per cercare di salvarlo
Entrambi i corpi sono stati recuperati e trasferiti a terra con il supporto della motovedetta della capitaneria che li ha trasportati fino alla banchina del porto dove si trovavano il magistrato di turno e il medico legale. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, i due potrebbero essere morti nella serata di venerdì 26. Tra le ipotesi uno dei due giovani potrebbe essersi tuffato o essere accidentalmente caduto in acqua, mentre l'altro si sarebbe lanciato per aiutarlo, finendo anch'egli annegato. Nella zona sono state inoltre trovate alcune bottiglie di alcolici, elemento che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nell'ambito delle indagini che proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità, oltre a stabilire il momento preciso in cui si è verificata la tragedia.