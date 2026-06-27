Imperia, recuperati i corpi di due giovani morti in mare

Entrambi i corpi sono stati recuperati e trasferiti a terra con il supporto della motovedetta della capitaneria che li ha trasportati fino alla banchina del porto dove si trovavano il magistrato di turno e il medico legale. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, i due potrebbero essere morti nella serata di venerdì 26. Tra le ipotesi uno dei due giovani potrebbe essersi tuffato o essere accidentalmente caduto in acqua, mentre l'altro si sarebbe lanciato per aiutarlo, finendo anch'egli annegato. Nella zona sono state inoltre trovate alcune bottiglie di alcolici, elemento che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nell'ambito delle indagini che proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità, oltre a stabilire il momento preciso in cui si è verificata la tragedia.