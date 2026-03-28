Rovigo, donna e bambino di un anno trovati morti in un laghetto

Giallo a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo dove, nelle ultime ore, i vigili del fuoco hanno recuperato in un laghetto artificiale i cadaveri di una donna e di un bambino di circa un anno. Nella zona sono presenti diverse squadre dei pompieri ed è in arrivo anche un elicottero con a bordo il personale del nucleo sommozzatori, per effettuare ulteriori ricerche nello specchio d'acqua.