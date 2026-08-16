Due 16enni e il 33enne Paolo Puleo sono stati fermati dai carabinieri perché ritenuti responsabili dell'omicidio del 45enne Vito Genovese, aggredito e ucciso a colpi di cacciavite davanti al box di famiglia, nel quartiere Zen di Palermo. I tre, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati ammanettati e portati in carcere già nella serata di Ferragosto: sono accusati di omicidio volontario e di tentato omicidio in concorso di un altro 47enne, Domenico D'Anna, che si era presentato in ospedale con una ferita alla spalla e una costola rotta. Probabilmente aveva cercato di intervenire in difesa di Genovese.