Infarto all'atterraggio, 85enne muore sulla pista dell'aeroporto di Bologna

Un volo in fase di atterraggio è costato caro a un cittadino albanese di 85 anni, morto a causa di un infarto dopo le prime ore del 16 agosto. L'episodio è avvenuto all'aeroporto Marconi di Bologna. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, viaggiava su un volo proveniente da Tirana con alcuni familiari e risulta che avesse già problemi di salute pregressi, tanto che aveva richiesto l'assistenza sanitaria allo sbarco. A colpirlo, proprio al momento dell'atterraggio, è stato un arresto cardiocircolatorio, che non gli ha lasciato scampo.