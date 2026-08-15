Palermo, sorprende i ladri a rubare nel box e viene ucciso con cacciavite

Potrebbe essere stato ucciso da alcuni ladri che aveva sorpreso a rubare nei box delle case popolari. È l'ipotesi al vaglio dei carabinieri per la morte di Vito Genovese, 45 anni, trovato morto in strada, in via Costante Girardengo, nel quartiere popolare Zen di Palermo. A dare l'allarme è stata una telefonata. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe sorpreso i ladri mentre stavano rubando nel box. Ne sarebbe nata una colluttazione durante la quale Genovese sarebbe stato colpito al volto, probabilmente con un cacciavite. Sul posto, è intervenuto il medico legale per accertare il decesso. I carabinieri, coordinati dalla Procura, stanno ricostruendo la dinamica e ascoltando alcune persone.