Palermo, percorso unico (e una sola festa) per comunione e cresima: "Così dimezzate gli eventi"

Il presidente di Confimprese Palermo, Giovanni Felice, ha reso noto che la decisione dell'arcidiocesi del capoluogo siciliano "ha già procurato al settore un danno da 30 milioni di euro". A Palermo infatti, secondo le nuove regole, comunioni e cresime sarebbero "congelate" fino al 2029. "Ci sono aziende che rischiano di perdere oltre la metà del fatturato annuale: è un danno che non possono permettersi. Chiediamo che sia considerata almeno la possibilità di un percorso intensivo, più breve, che consenta ai bambini di almeno dieci anni di fare subito la comunione. Si tratta di rendere possibile la ripresa delle celebrazioni il prossimo anno", aggiunge Felice. "Il progetto catechistico diocesano, avviato nel 2024 dopo anni di confronto, ha a cuore unicamente il bene delle famiglie. La proposta di alcune organizzazioni di categoria appare in aperta contraddizione con lo spirito della riforma faticosamente costruita. Una simile scorciatoia priverebbe i bambini del tempo necessario per un'autentica crescita personale e comunitaria, snaturando e svuotando il senso stesso dell'intero progetto", controbattono dall'arcidiocesi.