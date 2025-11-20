A Parma nasce la prima “Lavanderia di San Francesco d’Assisi”

Durante l’inaugurazione il vescovo di Parma, monsignor Enrico Solmi, ha detto che l’apertura dell’iniziativa “rappresenta un prezioso tassello che completa il mosaico di attenzioni e servizi della Caritas alla persona in difficoltà, nelle sue diverse esigenze primarie. ‘Tassello’ che è frutto di sinergie e collaborazioni che vedono convergere soggetti diversi, con ruoli e competenze specifici, per il bene dei più poveri. Ci piace anche sottolineare il contesto giubilare in cui questa inaugurazione avviene, a indicare un impegno concreto di liberazione e di restituzione. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo: alla Elemosineria apostolica, che ci mette in comunione con la Chiesa universale, alle aziende Procter & Gamble, Haier Europe. Grazie alla parrocchia, che ha messo a disposizione i locali che ospitano anche altre attività di socializzazione, grazie a chi ha contribuito per la ristrutturazione (Fondazione Cariparma, Caritas italiana) e grazie a chi ci ha lavorato, superando anche le difficoltà intercorse. Infine, grazie alle persone che ci vengono a chiedere aiuto: il loro volto è un continuo appello a restare umani e a rendere più umana e giusta la nostra convivenza”.