Papa Leone XIV: "Cessino le smanie di primeggiare e i sotterfugi"

"Abbiamo bisogno di una Curia romana sempre più missionaria"
© Ansa
"L'amarezza a volte si fa strada anche tra di noi quando, magari dopo tanti anni spesi al servizio della Curia, notiamo con delusione che alcune dinamiche legate all'esercizio del potere, alla smania del primeggiare, alla cura dei propri interessi, non stentano a cambiare. E ci si chiede: è possibile essere amici nella Curia Romana?", dice Papa Leone XIV. "Nella fatica quotidiana, è bello quando troviamo amici di cui poterci fidare, quando cadono maschere e sotterfugi, quando le persone non vengono usate e scavalcate, quando si riconosce a ciascuno il proprio valore e competenza, evitando di generare insoddisfazioni e rancori".
"Abbiamo bisogno di una Curia romana sempre più missionaria, dove le istituzioni, gli uffici e le mansioni siano pensati guardando alle grandi sfide ecclesiali, pastorali e sociali di oggi e non solo per garantire l'ordinaria amministrazione". Così Papa Leone XIV nel corso dell'udienza alla Curia romana per gli auguri di Natale. "Allo stesso tempo, nella vita della Chiesa la missione è strettamente congiunta alla comunione. Il mistero del Natale, infatti, mentre celebra la missione del figlio di Dio in mezzo a noi, ne contempla anche il fine: Dio ha riconciliato a sé il mondo per mezzo di Cristo e, in Lui, ci ha resi suoi figli. Il Natale ci ricorda che Gesù è venuto a rivelarci il vero volto di Dio come Padre, perché potessimo diventare tutti suoi figli e quindi fratelli e sorelle tra di noi", ha affermato Prevost.
"L'amore del Padre, che Gesù incarna e manifesta nei suoi gesti di liberazione e nella sua predicazione - ricorda Leone ai cardinali prima di salutarli uno a uno -, ci rende capaci, nello Spirito santo, di essere segno di una nuova umanità, non più fondata sulla logica dell'egoismo e dell'individualismo, ma sull'amore vicendevole e sulla solidarietà reciproca. Questo è un compito quanto mai urgente ad intra e ad extra".