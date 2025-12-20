Logo Tgcom24
Cronaca
Per rafforzare la collaborazione con i Cardinali

Papa Leone convoca il Concistoro straordinario il 7 e l'8 gennaio

20 Dic 2025 - 12:54
La Santa Sede ha annunciato ufficialmente la convocazione del primo Concistoro straordinario del pontificato di Papa Leone, in programma nei giorni 7 e 8 gennaio. L'incontro si articolerà su due giornate consecutive e sarà dedicato a momenti di comunione e fraternità, alternati a spazi riservati alla riflessione e alla condivisione. L'obiettivo dell'appuntamento - ha reso noto il Vaticano - è quello di "favorire un discernimento comune e offrire sostegno e consiglio al Santo Padre nell'esercizio della sua alta e gravosa responsabilità nel governo della Chiesa". Il Concistoro intende inoltre "rafforzare la comunione tra il Vescovo di Roma e i Cardinali, chiamati a collaborare in modo particolare alla sollecitudine per il bene della Chiesa universale".

