Padova, sottratta dalla madre a 14 mesi: 13enne trovata dal padre italiano in Ungheria

Un comunicato spiega che la polizia italiana, in collaborazione con quella ungherese "attivata dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e dall'esperto per la sicurezza a Budapest (Ungheria), è intervenuta nella città di Mezotur, in Ungheria, dove è stata rintracciata una minore, ormai tredicenne, sottratta dalla madre quando aveva circa un anno e tenuta nascosta al padre e alle autorità per tutti questi anni".