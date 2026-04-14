Ospedale Monaldi al centro di un nuovo caso: "Bimba cardiopatica operata in ritardo e morta dopo un mese"

I genitori della bimba si sono rivolti anche loro all'avvocato Petruzzi. "Stiamo studiando la cartella clinica, ma possiamo dire che questa bimba è deceduta per un atteggiamento attendista immotivato: nessuna nota clinica della struttura documenta la ragione di questa medicina attendista che avrà sicuramente causato una perdita di chance di sopravvivenza", sostiene il legale. Che accusa: "C'era una diagnosi prenatale di una malformazione, si sapeva che bisognava intervenire subito, non si è intervenuti subito e quando l'hanno fatto era troppo tardi". L'avvocato ha già annunciato un'azione di risarcimento danni.