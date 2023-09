OnlyFans, Emy Buono: "Basta col porno, sono pentita la mia dignità vale di più" 

Su OnlyFans ha guadagnato anche 40mila euro al mese, ma quei soldi facili hanno leso la sua dignità. Così Emy Buono, ex concorrente de "La Pupa e il Secchione", ha detto basta al porno e si è ritirata in convento. La 24enne lo racconta ospite di Mario Giordano, nella prima puntata della nuova stagione di "Fuori dal Coro", dove spiega perché ha deciso di cambiare vita: "Mi sono pentita perché la dignità vale più dei soldi, prima non me ne rendevo conto ero offuscata dal guadagno facile".

Commenti negativi - A far cambiare idea alla 24enne sarebbero stati i commenti e i giudizi di chi la riconosceva per strada. Una "violenza" per la giovane che, alla lunga, non è riuscita più a tollerare. "Le violenze ricevute per strada, le violenze scritte sui social mi hanno spenta. Non avevo più la stessa luce che avevo prima dell'iscrizione su OnlyFans", spiega ospite su Rete 4.

Il ritiro in convento - Vestita di bianco e con indosso un rosario, Emy Buono racconta di aver trovato conforto in convento dalle suore quando neppure la famiglia le rivolgeva la parola, fatta eccezione per la madre che però ha sempre rifiutato i soldi dei suoi guadagni. "Sono stata in convento e ci ritornerò perché le suore sono le uniche persone che non mi giudicano. L'unica luce che al momento riesco a trovare è quella di Dio". Alle ragazze che, come lei in passato, utilizzano la stessa piattaforma la 24enne dice: "Purtroppo devono pensare anche al futuro, il corpo ha un valore e non va venduto".

Nuda per il Napoli - L'ex Pupa solo qualche mese fa aveva deciso di sfilare nuda per le strade di Napoli nel giorno della festa per lo scudetto. La giovane poi aveva denunciato sul suo profilo TikTok quanto accaduto in quell'occasione. "Mi sono sentita stuprata", dichiarava la 24enne che aveva parlato non solo delle critiche ricevute per aver scelto di sfilare senza vestiti, ma anche di tutte quelle persone che avevano sfruttato l'occasione per toccarla tra la folla. "È vero che mi sono denudata ma non volevo dare il mio corpo in pasto alle persone. Mi è sembrato un po’ eccessivo che le persone mi abbiano baciato e toccato il c...", dichiarava.