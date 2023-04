"Ho due vagine, una la uso per mio marito, l'altra per il porno": l'incredibile storia di Evelyn Miller

La scoperta

Evelyn ha detto di aver notato per la prima volta che qualcosa non andava nel 2005, dopo aver faticato per inserire un tampone "nel punto in cui di solito si trova la vagina". Poi la scoperta: quella difficoltà era dovuta al fatto che la sua uretra è "più bassa del solito" e le sue due vagine sono posizionate su entrambi i lati. Non solo. Per tanto tempo "ho evitato il sesso. Non sapevo cosa c'era di sbagliato in me. Provavo così tanta ansia". Nel 2011, i medici le hanno diagnosticato una versione "estrema" dell'utero didelfo: oltre ai due uteri, infatti, Evelyn ha anche due cervici, due vagine e due serie di ovaie. Questa patologia può causare infertilità e, per questo, la donna inizialmente ha temuto di non poter avere figli. Tra il 2020 e il 2021, invece, ha concepito due bambini - Andrew, di 20 mesi, e Georgia, di otto mesi - nati dall'unione con il marito Tom.