Nuda per lo scudetto del Napoli, l'ex Pupa Emy Buono si sfoga: "Mi sono sentita stuprata"

"Mi sono sentita stuprata". A qualche giorno dalla festa per lo scudetto del Napoli l'ex concorrente de "La Pupa e il Secchione Show" Emy Buono ha parlato sul suo profilo TikTok di quello che è avvenuto nella notte dei festeggiamenti per la squadra di Spalletti. La ragazza, infatti, aveva deciso di sfilare per le strade della città quasi totalmente nuda, ma questa scelta le ha causato diversi problemi.Sui social Emy ha parlato non solo delle critiche ricevute per aver sfilato senza vestiti, ma anche di chi ha sfruttato l'occasione per metterle le mani addosso: "Sono stata abbastanza triste in questi giorni date tutte le critiche che ho ricevuto - ha spiegato ai suoi follower -. Mi sono sentita stuprata. È vero che mi sono denudata ma non volevo dare il mio corpo in pasto alle persone. Mi è sembrato un po’ eccessivo che le persone mi hanno baciato e toccato il c...", dice la 22enne.

Festa eccessiva - Per l'ex "Pupa" infatti non si deve esagerare mai, nonostante la grande euforia per una festa attesa da 33 anni: "Una donna che si denuda non consegna il pass a un uomo per farsi stuprare", dice la ragazza. Nonostante questo, l'influencer ha ricevuto diverse critiche che ha voluto ripubblicare sul proprio profilo: "Poi dite che le donne sono tutelate, cosa vuoi tutelare qui", scrive un utente. O ancora: "Poi le toccano e si lamentano", scrive un altro tra i commenti al post in cui si vede Emy, sulle spalle di un ragazzo, mentre viene portata in trionfo durante la festa.

La replica alle critiche - Tra le accuse ricevute, a Emy è stato contestato anche l'utilizzo della parola "stupro", per molti inappropriato in questo contesto. A queste critiche, la ragazza ha replicato pubblicando la definizione della Treccani della parola "stupro" e commentando: "Se mi tocchi senza che io te lo chieda significa violare, sforzare, violentare. Che sia chiaro!".