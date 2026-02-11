Omicidio di Zoe, il medico legale: "Ancora viva quando è stata gettata nel canale"

Potrebbe rivelarsi molto importante la testimonianza di Nicole, l'amica del cuore di Zoe. "Alex - dicono gli amici - era stato con lei. A noi ha detto che era un tipo ossessivo: non poteva parlare con nessuno o uscire vestita in determinati modi. Aveva anche degli attacchi di ira. E lei, in quel periodo, stava male". Un fatto è certo: Alex, davanti al resto della compagnia, ha mantenuto la lucidità necessaria per accusare un innocente. "Era lì con noi, è sceso a piangerle addosso e a urlare 'è colpa mia che non l'ho salvata, l'ho lasciata da sola'. Tremava, continuava a piangere e noi purtroppo gli abbiamo creduto. Ha incolpato subito un ragazzo di colore che senza i carabinieri avrebbe rischiato il linciaggio". In serata a Nizza è prevista una fiaccolata in memoria di Zoe. La organizzano l'associazione Futura e il Comune. "E' il nostro 'no' alla violenza" ha dichiarato il sindaco, Simone Nosenzo.