Omicidio di Zoe, il medico legale: "Ancora viva quando è stata gettata nel canale"
Quando è stata gettata nel canale era ancora viva. Ecco l'esito della prima parte degli accertamenti medico legali sul corpo di Zoe Trinchero, la diciassettenne di Nizza Monferrato (Asti) uccisa nella tarda serata dello scorso 6 febbraio. Serviranno ancora delle analisi, ma questo aspetto, legato al "trauma da precipitazione", sembra ormai chiarito in via definitiva. Nonostante i pugni vibrati da Alex Manna, l'amico che si era appartato con lei "per parlare", Zoe respirava ancora mentre veniva scaraventata nel rio da un'altezza di circa tre metri.
Alex resta in carcere
Per adesso, in attesa della decisione del gip, Alex resta in carcere per omicidio volontario aggravato dai futili motivi ma non si può escludere a priori uno scarto verso l'ipotesi di reato, introdotta nell'ordinamento a dicembre, di femminicidio. Alcuni amici comuni hanno rivelatoche il giovane aveva tentato un approccio con Zoe due settimane fa. "Da quanto abbiamo capito - è il loro racconto - venerdì sera si erano appartati proprio per discutere di questo. E pensiamo che all'ennesimo rifiuto sia scattato qualcosa". Uccidere una donna perché non ha accettato un rapporto affettivo è, in base al testo apparso nel codice penale, una delle circostanze che integrano il femminicidio. Quella che trapela dalle testimonianze degli amici è una vera e propria metamorfosi di Alex. "Quando lo abbiamo conosciuto sembrava un mollaccione. Ma poi nelle ultime storie social sembrava molto più estroverso, sicuro, metteva musica gangster e trap".
La testimonianza di Nicole
Potrebbe rivelarsi molto importante la testimonianza di Nicole, l'amica del cuore di Zoe. "Alex - dicono gli amici - era stato con lei. A noi ha detto che era un tipo ossessivo: non poteva parlare con nessuno o uscire vestita in determinati modi. Aveva anche degli attacchi di ira. E lei, in quel periodo, stava male". Un fatto è certo: Alex, davanti al resto della compagnia, ha mantenuto la lucidità necessaria per accusare un innocente. "Era lì con noi, è sceso a piangerle addosso e a urlare 'è colpa mia che non l'ho salvata, l'ho lasciata da sola'. Tremava, continuava a piangere e noi purtroppo gli abbiamo creduto. Ha incolpato subito un ragazzo di colore che senza i carabinieri avrebbe rischiato il linciaggio". In serata a Nizza è prevista una fiaccolata in memoria di Zoe. La organizzano l'associazione Futura e il Comune. "E' il nostro 'no' alla violenza" ha dichiarato il sindaco, Simone Nosenzo.