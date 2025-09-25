Ucciso e fatto a pezzi a Spoleto, fermato un 33enne ucraino: decisive testimonianze e telecamere

Il cadavere del giovane è stato rinvenuto il 24 settembre all'interno di un sacco nero, tra via XIV Giugno e via Primo Maggio, in una zona di confine fra un giardino pubblico e la linea ferroviaria. Accanto al sacco è stata trovata anche la sua bicicletta elettrica, particolare che ha permesso una rapida identificazione. Le prime perquisizioni hanno interessato l'abitazione e la cantina di Shuryn, subito poste sotto sequestro, insieme alla sua automobile. Le attenzioni degli inquirenti si sono concentrate fin dall'inizio sull'ucraino, con cui Bala aveva avuto rapporti di lavoro e conoscenza.