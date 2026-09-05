Noemi Impellizzeri, l'amico indagato che non ha chiamato i soccorsi: "Per motivi familiari non me la sono sentita"

Proietto torna poi in quell’abitazione circa due ore dopo. "La madre di Noemi mi ha chiamato dicendo che la casa era avvolta dalle fiamme. Siamo arrivati lì mentre i pompieri stavano spegnendo l’incendio", racconta. È in quel momento, secondo lui, che sarebbero iniziate le prime accuse nei suoi confronti. L’uomo ribadisce di essere sempre stato presente per Noemi, di averla aiutata nei momenti difficili e di non aver mai avuto intenzioni ostili nei suoi confronti.